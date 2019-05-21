Передвижение граждан не будет ограничено в связи финальным матчем Лиги Европы УЕФА

Во время нахождения Индии в колониальной зависимости от Англии индусам независимо от занимаемого социального положения было запрещено посещать центр Дели, дабы не пугать своим внешним видом почтенных дам и джентльменов.

21 мая 2019 года ONA сообщило о том, что с 25 по 31 мая будет ограничено передвижение граждан на некоторых центральных улицах и площадях столицы, в особенности на улице Низами (Торговая), на площади Фонтанов, а также на улице Истиглалият.

«Как сообщили в правоохранительных органах, в связи с предстоящим финальным матчем Лиги Европы УЕФА в Баку, который пройдет 29 мая, в нашу страну ожидается поток туристов, в том числе многочисленных иностранных болельщиков. Поэтому правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме для обеспечения более надежной защиты общественного порядка и общественной безопасности, беспрепятственного и свободного передвижения гостей, прибывших для наблюдения за игрой», — сообщило ONA.

Признаться нас удивила данная информация. Неужели жителям Баку, как когда-то индусам в колониальной Индии, запретили передвигаться по собственной столице?

Как сообщил # пресс- секретарь Министерства внутренних дел Эхсан Захидов, данная информация не соответствует действительности.

Информацию о введении ограничений на передвижение граждан также опровергли сотрудники Управления полиции и представители исполнительной власти Сабаильского района, на территории которого находятся улицы Низами, Истиглалият и Площадь Фонтанов.