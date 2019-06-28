Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Телеканал «Россия 1» снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Как передает Газета.Ru, об этом сообщила активистка Дарья Серенко в фейсбуке.

По ее словам, она должна была стать участником программы 27 июня, однако телеканал срочно снял с эфира программу без какой-либо аргументации.

Активистка считает, что передачи сняли с эфира из-за публикаций девушек в СМИ.

«Показаний, на публикацию которых никто не имел права, так как там показания несовершеннолетней», — добавила Серенко.