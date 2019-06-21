Перед зданием парламента Грузии началась акция протеста

Перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси началась акция протеста. Об этом сообщает грузинские СМИ.

На месте находятся председатель «Национального движения» Григол Вашадзе, один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава и другие оппозиционные лидеры. На месте мобилизованы правоохранители.

Из-за большого количества людей проспект Руставели перекрыт. Участники акции требуют отставки министра ВД Георгия Гахария, а также чтобы власть взяла ответственность за произошедшие вчера факты.