Перед зданием парламента Грузии началась акция протеста

Перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси началась акция протеста. Об этом сообщает грузинские СМИ.
На месте находятся председатель «Национального движения» Григол Вашадзе, один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава и другие оппозиционные лидеры. На месте мобилизованы правоохранители.

Из-за большого количества людей проспект Руставели перекрыт. Участники акции требуют отставки министра ВД Георгия Гахария, а также чтобы власть взяла ответственность за произошедшие вчера факты.

| 2019-06-21T21:25:00+00:00 21 июня 2019, 22:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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