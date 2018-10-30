Перед смертью пассажир разбившегося Boeing 737 отправил жене селфи

Пассажир разбившегося в Индонезии Boeing 737 Max отправил жене селфи за несколько минут до смерти, сообщает News.com.au.

Дерил Фида Фебрианто в ожидании рейса переписывался с супругой и уже перед самым взлетом отправил ей свою фотографию в кресле самолета. Это было его последнее сообщение. Через 13 минут лайнер пропал с радаров.

«Когда я увидела новости, я сравнила номер рейса с фотографией билета, которую прислал мне Дерил, и заплакала», – рассказала журналистам его жена Лутфиани Эка Путри.

Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром в понедельник. По данным авиакомпании, всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. В результате крушения никто не выжил.

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