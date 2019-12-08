Перед тем как выпасть из окна вице-губернатор написал предсмертную записку

Стали известны подробности гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, который находился под домашним арестом. Об этом сообщает LifeTambov.ru со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

По данным источника, он написал предсмертную записку на нескольких листах, однако ее содержание неизвестно.

Также издание отмечает, что вице-губернатор уже пытался покончить жизнь самоубийством в начале ноября, однако тогда его доставили в больницу.

До этого стало известно, что Чулков выпал утром, 8 декабря, из окна квартиры матери, где проживал во время ареста.