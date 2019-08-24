Перед саммитом G7 Макрон и Трамп встретились и позавтракали

Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп встретились за рабочим завтраком перед открытием саммита Группы семи, которое состоится вечером. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши усилия будут направлены на то, чтобы скоординировать усилия по ряду вопросов», — заявил Макрон в начале встречи. Он добавил, что в центре внимания на ближайшие дни окажутся вопросы безопасности и экономики, а также выразил надежду на то, что при содействии партнеров, в том числе США, «удастся найти инструменты для перезапуска экономики и возобновления роста» стран G7. Отдельно президент Франции упомянул о желании обсудить проблему климатических изменений и взаимодействие в рамках Международной торговой палаты, спровоцировав выражение легкого недовольства на лице Трампа.

В своем субботнем обращении к нации Макрон по сути подтвердил наличие серьезных разногласий внутри «семерки», отметив «необходимость координации позиций и выработки полезных решений».