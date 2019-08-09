Перед праздником Гурбан жертвенное мясо пройдет санитарную экспертизу бесплатно

Накануне праздника Гурбан лаборатории Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана будут оказывать гражданам бесплатные услуги.

Об этом сказал заведующий отделом здоровья животных и ветеринарного контроля АПБ Галиб Абдулалиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, государственная пошлина, предусмотренная для лабораторной экспертизы скота, не будет применяться в праздничные дни.

«Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и врачебные обследования в стационарных и палаточных пунктах забоя скота будут проводиться абсолютно бесплатно. Обычно, за исследования в лабораториях АПБ крупного рогатого скота взимается госпошлина в размере 5 манатов, а для мелкого рогатого скота — 4 маната», — сообщил Абдулалиев.

| 2019-08-09T14:26:43+00:00 9 августа 2019, 15:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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