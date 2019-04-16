Перед праздником Рамазан в Азербайджане пройдут мониторинги

Госкомитет по работе с религиозными структурами рекомендует соблюдение в священном месяце Рамазан традиционных религиозных правил. Об этом сказал журналистам глава Госкомитета Мубариз Гурбанлы, сообщает во вторник Trend.

По его словам, в связи с этим осуществляется работа совместно с Управлением мусульман Кавказа (УМК).

Гурбанлы отметил, что мероприятия в мечетях в связи с месяцем Рамазан должны осуществляться в соответствии с датами и временем, установленными УМК.

Он добавил, что до начала священного месяца Рамазан, как и всегда, будут проведены мониторинги соблюдения этих правил.

Напомним, что первый день священного месяца Рамазан придется на 6 мая.