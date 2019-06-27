Пеп Гвардиола считает официальные обеды очень скучными

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отметил, что вернется в «Барселону», но не на должность президента.

«Я вернусь в «Барселону», но не в качестве президента.

Чтобы занимать такую должность, нужно быть готовым к этому и обладать соответствующими знаниями, которых у меня нет.

Я стараюсь быть хорошим тренером, дела идут неплохо, но президентство – это другое. Официальные обеды очень скучные», – пошутил Гвардиола.

Гвардиола играл за каталонцев с 1990 по 2001 год и выиграл 16 трофеев. С 2008 по 2012 год тренировал команду и завоевал 14 трофеев.

| 2019-06-27T00:20:04+00:00 27 июня 2019, 06:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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