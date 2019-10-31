Пеп Гвардиола: «Барселоне» нужно подготовить место для статуи Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о стиле игры нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Есть замечательные тренеры, которые ничего не выиграли, потому что у них не было Месси. Мне посчастливилось работать и с ним, и с Хави, и с Иньестой, и с Дани Алвесом, и с Пике. И к тому же они были в идеальном возрасте.

Однажды Месси закончит карьеру, и «Барса» с этим справится. Что им нужно подготовить, так это место для статуи, чтобы отдать ему должное, как Кубале (нападающий Ладислав Кубала играл за «Барселону» с 1951 по 1961 год – Sports.ru) или Йохан (Кройффу), и я не сомневаюсь, что они его найдут.

Звездные игроки должны бегать, как и все остальные. Если этого не происходит, то команда не справляется, и вам нужно убедить звезд работать. Иногда ты говоришь им: «Я не буду заставлять тебя бежать 40 метров, как 20-летнего, но тогда покажи, почему ты не должен бегать».

Если кто-то не бегает, но забивает по три гола в каждой игре, я готов это принять, но никто так не делает, разве что Месси близок к этому.

Прямо сейчас Месси нужно попросить делать короткие рывки. Он не должен бегать просто так, ни в коем случае. Если бы Лео бегал так, как бегал в первый сезон со мной, он получал бы травмы каждые три месяца. Самое сложное для тренера – руководить легендами старше 30», – сказал Гвардиола в интервью Catalunya Radio. (sports.ru)