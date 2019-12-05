Пентагон заявил о «возросшей» угрозе со стороны России

Угроза СШA со стороны России значительно больше сейчас, чем была десятилетие назад, заявил замминистра обороны США Джон Руд.
«Россия: на протяжении последнего десятилетия мы видели значительный рост этой угрозы», — говорится в письменных показаниях Руда комитету сената по вооруженным силам.
По его словам, РФ делает акцент на своих ядерных силах и проведении широкомасштабных учений, а также инвестирует значительные средства в то, чтобы не позволить противнику доступ в те или иные регионы.
Кроме того, он обвинил Россию в «дестабилизирующих действиях» и «попытках оказать влияние на демократические выборы и референдумы в ряде стран».(РИА Новости)