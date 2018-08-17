Пентагон заявил о переносе военного парада в Вашингтоне

Военный парад, проведение которого было запланировано в Вашингтоне на 10 ноября, переносится на 2019 год. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы министерства обороны США.

«Министерство обороны и Белый дом планировали провести парад, чтобы почтить память американских ветеранов и отметить столетие Первой мировой войны. Изначально мы рассчитывали провести это мероприятие 10 ноября 2018 года, однако сейчас решили рассмотреть возможности [его проведения] в 2019 году», — говорится в документе, который приводит телекомпания ABC.

Предполагалось, что в параде могут принять участие 5-7 тыс. военнослужащих, а также будет задействована военная техника и авиация. Участники парада должны были пройти от Белого дома до Капитолийского холма, где располагается Конгресс США.

Президент США Дональд Трамп во время совещания 18 января в Пентагоне дал понять, что «хотел бы, чтобы в Вашингтоне состоялся крупный военной парад», подобный тому, что проводится ежегодно на Елисейских полях 14 июля, в Национальный день Франции. Пресс-служба столичного мэра сразу же восприняла в штыки инициативу президента, заявив, что он «будет сам платить» за подобное мероприятие.

Последний раз военный парад проводился в столице США в 1991 году в честь победы в войне в Персидском заливе. В нем приняли участие около 8 тыс. военнослужащих, по вашингтонским улицам проехала участвовавшая в боевых действиях техника, прошли представители различных родов войск, музыканты из военных оркестров, также была задействована авиация.

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