Пентагон заявил о «неприемлемых для США рисках» из-за покупки Турцией С-400

Покупка Турцией С-400 создает неприемлемые риски для США, Вашингтон надеется, что Анкара откажется от этих систем, заявил и.о. помощника главы Пентагона Эндрю Винтернитц.
«С нашей точки зрения, покупка Турцией С-400 создает неприемлемые риски для США», — сказал он, выступая на форуме в Вашингтоне, посвященном оборонной политике ЕС.
По его словам, США «постоянно говорят с Анкарой» по этому вопросу. «Мы продолжаем эти дискуссии», — добавил Винтернитц и подчеркнул, что, с точки зрения США, приобретение Турцией систем С-400 «несовместимо с обязательствами в рамках НАТО».(РИА Новости)
| 2019-06-06T21:48:44+00:00 6 июня 2019, 22:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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