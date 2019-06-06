Пентагон заявил о «неприемлемых для США рисках» из-за покупки Турцией С-400

Покупка Турцией С-400 создает неприемлемые риски для США, Вашингтон надеется, что Анкара откажется от этих систем, заявил и.о. помощника главы Пентагона Эндрю Винтернитц.

«С нашей точки зрения, покупка Турцией С-400 создает неприемлемые риски для США», — сказал он, выступая на форуме в Вашингтоне, посвященном оборонной политике ЕС.

По его словам, США «постоянно говорят с Анкарой» по этому вопросу. «Мы продолжаем эти дискуссии», — добавил Винтернитц и подчеркнул, что, с точки зрения США, приобретение Турцией систем С-400 «несовместимо с обязательствами в рамках НАТО».(РИА Новости)