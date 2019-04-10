Пентагон заключил контракты с двумя компаниями на строительство стены на границе с Мексикой

Второй контракт на 187 миллионов долларов достался компании Barnard Construction Co. Inc. Она возведет стену в районе города Юма, штат Аризона.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил режим ЧП на границе, чтобы использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета. Этот шаг уже оспорен в судах.