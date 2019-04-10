Пентагон заключил контракты с двумя компаниями на строительство стены на границе с Мексикой

Пентагон заключил контракты почти на миллиард долларов с двумя компаниями на строительство стены на границе США с Мексикой, говорится в распространенном в среду сообщении ведомства, передает РИА Новости.
В частности, один контракт на сумму 789 миллионов долларов получила техасская компания SLSCO Ltd. Эти деньги пойдут на строительство заграждений в районе города Санта-Тереза в штате Нью-Мексико.
Второй контракт на 187 миллионов долларов достался компании Barnard Construction Co. Inc. Она возведет стену в районе города Юма, штат Аризона.
Строительные работы по обоим заказам предполагается завершить осенью 2020 года.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил режим ЧП на границе, чтобы использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета. Этот шаг уже оспорен в судах.