Пентагон выступит со специальным заявлением по поводу поставок С-400 Турции

Министерство обороны США пока не комментирует поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, но готовит специальное заявление по этому поводу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Минобороны Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

«У нас будет специальное заявление», — сказал сотрудник пресс-службы в ответ на просьбу прокомментировать поставку С-400, против которой США давно выступают.

Он добавил, что также для журналистов пройдет брифинг по вопросу С-400.