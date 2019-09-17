Пентагон выступил за сдержанный ответ на атаку на Saudi Aramco

По их сведениям, в понедельник на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме министр обороны Марк Эспер рекомендовал дать сдержанный ответ на нападение, возражая против потенциально дорогостоящего конфликта с Ираном. Ранее госсекретарь Майкл Помпео обвинил Тегеран в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Представители Пентагона, отмечает издание, призывают к осторожности и стремятся ослабить напряженность, которая, по их мнению, может подтолкнуть Соединенные Штаты к «возможному кровавому конфликту с Ираном».

В Минобороны считают, что военный ответ Вашингтона не будет пропорциональным в связи с тем, что при нападении американские военнослужащие не пострадали, а собственности США не был причинен ущерб. Кроме того, как полагают в ведомстве, для обоснования возможного военного ответа Белому дому придется найти правовую базу. Представители Пентагона также указали на опасность, которой могут подвергнуться около 70 тыс. военнослужащих, подчиняющихся Центральному командованию Вооруженных сил США, в зону чьей оперативной ответственности входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка. Пентагон, отмечает The Washington Post, может предложить в качестве более сдержанных мер увеличение воинского контингента в регионе.(ТАСС)