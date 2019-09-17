Пентагон выступил за сдержанный ответ на атаку на Saudi Aramco

Министерство обороны США выступает за сдержанный ответ на нападения на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в военном ведомстве.

По их сведениям, в понедельник на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме министр обороны Марк Эспер рекомендовал дать сдержанный ответ на нападение, возражая против потенциально дорогостоящего конфликта с Ираном. Ранее госсекретарь Майкл Помпео обвинил Тегеран в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Представители Пентагона, отмечает издание, призывают к осторожности и стремятся ослабить напряженность, которая, по их мнению, может подтолкнуть Соединенные Штаты к «возможному кровавому конфликту с Ираном».

В Минобороны считают, что военный ответ Вашингтона не будет пропорциональным в связи с тем, что при нападении американские военнослужащие не пострадали, а собственности США не был причинен ущерб. Кроме того, как полагают в ведомстве, для обоснования возможного военного ответа Белому дому придется найти правовую базу. Представители Пентагона также указали на опасность, которой могут подвергнуться около 70 тыс. военнослужащих, подчиняющихся Центральному командованию Вооруженных сил США, в зону чьей оперативной ответственности входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка. Пентагон, отмечает The Washington Post, может предложить в качестве более сдержанных мер увеличение воинского контингента в регионе.(ТАСС)

| 2019-09-17T10:13:20+00:00 17 сентября 2019, 11:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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