Пентагон выступает против операции Турции в Сирии

Министерство обороны США в понедельник заявило, что не поддерживает планируемую Турцией операцию на севере Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Министерство обороны ясно сказало Турции — как сделал и президент — что мы не одобряем операцию Турции на севере Сирии. Вооруженные силы США не поддержат и не будут участвовать в любой подобной операции», — говорится в заявлении представителя ведомства Джонатана Хоффмана, которое цитирует Reuters.

7 октября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Соединенные Штаты начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намерена провести операцию по созданию зоны безопасности. 1 октября Эрдоган сообщил, что Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября президент Турции провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения. (ТАСС)