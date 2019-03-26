Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан дал разрешение на использование миллиарда долларов для строительства стены на границе с Мексикой.
Как передает РИА Новости, об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Средства потратят на участок заграждений на южной границе США протяженностью 57 миль (около 91 километра), улучшение дорог и освещение в районе городов Юма (штат Аризона) и Эль-Пасо (Техас).
Как отмечают СМИ, это первый миллиард долларов, выделенный Дональду Трампу на возведение стены.
| 2019-03-26T10:18:17+00:00 26 марта 2019, 11:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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