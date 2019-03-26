Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан дал разрешение на использование миллиарда долларов для строительства стены на границе с Мексикой.

Как передает РИА Новости, об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Средства потратят на участок заграждений на южной границе США протяженностью 57 миль (около 91 километра), улучшение дорог и освещение в районе городов Юма (штат Аризона) и Эль-Пасо (Техас).