Пентагон встревожен достижениями Китая в области военного искусственного интеллекта

Китай достиг значительных результатов в разработке технологий военного применения искусственного интеллекта (ИИ), однако США не намерены допустить превосходства Пекина в данной области. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер на конференции по ИИ в Вашингтоне. Выдержки из его выступления опубликованы на сайте Министерства обороны США.

По словам Эспера, «Китай поставил цель стать мировым лидером в области ИИ к 2030 году». «Им удалось создать транспортные средства с автономной системой управления, которые Народно-освободительная армия Китая стремится размещать в различных зонах боевых действий по всему миру», — утверждал он. В качестве примера китайских успехов в сфере ИИ глава американского оборонного ведомства привел «передовые беспилотные подводные лодки и дроны».

Как подчеркнул Эспер, развитие технологий ИИ занимает приоритетное место в планах Пентагона по модернизации Вооруженных сил наряду с созданием гиперзвукового оружия и усовершенствованием ядерных вооружений. «Страна, которая добьется наибольшего прогресса в развитии ИИ, получит решающее преимущество на поля боя на многие годы вперед», — указал он.(ТАСС)