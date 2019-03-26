Пентагон: США намерены продолжать подготовку формирований курдов в Сирии

Вооруженные силы (ВС) США планируют продолжать подготовку курдских формирований в Сирии. Это подтвердил во вторник председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд. Он прокомментировал планы Пентагона в отношении Сирии на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса.

«Конкретно в Сирии мы стремимся обеспечить преемственность [в своей военной] кампании. Эта преемственность кампании включает в себя партнерство с СДС (то есть вооруженной коалицией «Силы демократической Сирии»), чтобы довести до конца задачу [борьбы] против ИГ», — заявил Данфорд. «Мы также работаем над тем, чтобы гарантировать Турции, что ее интересы в сфере безопасности на границе [с Сирией] обеспечиваются. Наш краткосрочный план сейчас, в свете решения президента [США Дональда Трампа] о [сохранении] остаточного контингента [в Сирии], включает в себя продолжение подготовки и предоставления помощи нашим курдским партнерам, а также создание рамочной конструкции, которая предотвратит какие-либо вызовы или угрозы им», — отметил военачальник.

Он также подчеркнул, что конфликт в Сирии требует исключительно политического урегулирования. «В конце концов все упирается в политическое решение, которое все еще разрабатывается», — сказал генерал.(ТАСС)