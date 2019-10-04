Пентагон распорядился сохранить документы о военной помощи Украине

Главный юрисконсульт Пентагона попросил оборонное ведомство США сохранить все документы и записи, связанные с программой военной помощи Украине. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает CNN со ссылкой на соответствующий документ.

Как отмечается, юрист уже подал в ведомство просьбу о том, чтобы Пентагон помог идентифицировать, сохранить и собрать документы и записи с такой информацией.

Известно, что программа называется «Инициатива по содействию безопасности в Украине». Она включает в себя военную помощь Украине в размере $250 млн.

В свою очередь официальный представитель американского министерства обороны Джонатан Хоффман уведомил, что Пентагон выполнит данную просьбу.

| 2019-10-04T20:42:03+00:00 4 октября 2019, 22:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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