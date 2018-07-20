Пентагон против исключения Турции из программы F-35

Глава Пентагона Джейс Мэттис выступил против исключения Турции из программы создания самолетов пятого поколения F-35. Об этом глава оборонного ведомства США написал в письме в адрес американского Конгресса.

Текст письма Мэттиса, датированного 7 июля 2018 года, оказался в распоряжении агентства «Анадолу».

«На данном этапе я против исключения Турции из программы F-35. Эта инициатива нарушит международную цепь поставок комплектующих для самолетов пятого поколения», — отметил Мэттис.

«Турция – союзница США по НАТО и с 2002 года является партнером Вашингтона по программе F-35. Анкара потратила на данный проект 1,2 млрд долларов и вносит вклад в международную цепь поставок комплектующих для самолетов пятого поколения. Турция планирует приобрести до 100 самолетов F-35A. Исключение Анкары из программы может привести к сбою в цепи поставок самолетов для армии США и ее партнеров. При этом затраты на реализацию программы возрастут. Если сегодня остановить цепь поставок, то это приведет к приостановке всего процесса производства самолетов. В итоге будет перенесена дата поставок 50-75 самолетов. Для замещения (поставок, осуществляемых Турцией – ред.) понадобится от 18 до 24 месяцев», — отметил Мэттис.

При этом указывается на проведение диалога с Анкарой по беспокоящим Вашингтон темам, таким как контракт по российским ЗРК С-400 и судебному процессу над американским пастором Эндрю Бронсоном, обвиняемым в Турции в связях с террористическими организациями.

На сегодняшний день 10 компаний оборонпрома Турции производят комплектующие для новейшего самолета F-35.

Первые два самолета F-35 переданы Турции в прошлом месяце, а турецкие пилоты находятся в Аризоне для обучения полетам на самолете пятого поколения.

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