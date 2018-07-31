Пентагон прорабатывает контракт на $885 млн в области искусственного интеллекта

Министерство обороны США согласовывает условия контракта объемом $885 млн на пять лет в сфере использования элементов искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях. Такие технологии призваны помочь США более успешно конкурировать в этой области с Россией и Китаем, сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на Джоша Салливана, вице-президента фирмы Booz Allen Hamilton, являющейся подрядчиком Пентагона.

«Часть задачи состоит в том, чтобы обеспечить доступ нашего правительства к наилучшим технологиям и применять их со всей должной ответственностью ради наших граждан и бойцов», — заметил Салливан.

По его словам, суть контракта заключается в том, чтобы переложить на ИИ рутинные и трудоемкие задачи, выполняемые военнослужащими США, и таким образом предоставить им больше времени на решение более сложных проблем. Например, в настоящее время сотни военных привлечены к визуальному изучению видео, снятых камерами наблюдения, установленными на беспилотных летательных аппаратах и другой боевой технике. Задача заключается в том, чтобы опознать потенциального противника или представляющую угрозу цель. По словам Салливана, наработки позволяют элементами ИИ одновременно анализировать до 15 потоков видео, точно опознавая грузовики, легковые машины, ангары и вооружения.

Вице-президент Booz Allen Hamilton информировал, что детали контракта прорабатываются. Подробности согласования условий соглашения засекречены и не подлежат разглашению.

Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5415331

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