Пентагон прокомментировал инцидент с иранскими катерами в Ормузском проливе

Угроза судоходству в Ормузском проливе и других международных водных путях в районе побережья Ирана требует ответа международного сообщества, заявили РИА Новости в Пентагоне, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о попытке иранских ВМС задержать британский танкер в Ормузском проливе.