Пентагон прокомментировал инцидент с иранскими катерами в Ормузском проливе

Угроза судоходству в Ормузском проливе и других международных водных путях в районе побережья Ирана требует ответа международного сообщества, заявили РИА Новости в Пентагоне, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о попытке иранских ВМС задержать британский танкер в Ормузском проливе.
По информации ряда американских СМИ, в среду несколько иранских катеров пытались помешать проходу через Ормузский пролив британского танкера British Heritage.
«Мировая экономика зависит от свободного потока торговли, и все страны обязаны защищать и сохранять эту основу глобального процветания», — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Центрального командования США Билл Урбан.