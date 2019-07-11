Пентагон прокомментировал инцидент с иранскими катерами в Ормузском проливе

Угроза судоходству в Ормузском проливе и других международных водных путях в районе побережья Ирана требует ответа международного сообщества, заявили РИА Новости в Пентагоне, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о попытке иранских ВМС задержать британский танкер в Ормузском проливе.
По информации ряда американских СМИ, в среду несколько иранских катеров пытались помешать проходу через Ормузский пролив британского танкера British Heritage.
«Мировая экономика зависит от свободного потока торговли, и все страны обязаны защищать и сохранять эту основу глобального процветания», — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Центрального командования США Билл Урбан.
| 2019-07-11T09:05:37+00:00 11 июля 2019, 12:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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