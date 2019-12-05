Пентагон прокомментировал данные об отправке военных на Ближний Восток

США рассматривают возможность отправки дополнительных войск на Ближний Восток для противостояния Ирану, но решение не принято, заявил замминистра обороны США Джон Руд.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что США рассматривают возможность отправить в регион 14 тысяч военнослужащих, Пентагон это опроверг.

На вопрос сенатора Марши Блакберн, рассматривается ли такая возможность, Руд ответил утвердительно.

«Мы этих решений еще не приняли», — уточнил он.

По его словам, министр обороны Марк Эспер постоянно оценивает численность войск, которая нужна на Ближнем Востоке, и в случае необходимости может увеличить число этих войск.(РИА Новости)