Пентагон прокомментировал данные об отправке военных на Ближний Восток

США рассматривают возможность отправки дополнительных войск на Ближний Восток для противостояния Ирану, но решение не принято, заявил замминистра обороны США Джон Руд.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что США рассматривают возможность отправить в регион 14 тысяч военнослужащих, Пентагон это опроверг.
На вопрос сенатора Марши Блакберн, рассматривается ли такая возможность, Руд ответил утвердительно.
По его словам, министр обороны Марк Эспер постоянно оценивает численность войск, которая нужна на Ближнем Востоке, и в случае необходимости может увеличить число этих войск.(РИА Новости)
| 2019-12-05T21:11:05+00:00 6 декабря 2019, 02:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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