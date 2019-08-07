Пентагон предупредил об опасности вывода войск из Сирии

Планы Вашингтона о сохранении в Сирии минимального количества американских военных могут обернуться возрождением террористической организации «Исламское государство». Об этом говорится в отчете генерального инспектора Министерства обороны, который был опубликован во вторник.

Чаще всего критика в адрес планов США о «частичном выводе» военных из Сирии раздается со стороны Объединённых специальных групп вооруженных сил НАТО – Операции «Непоколебимая решимость» (CJTF-OIR). Эта структура следит за тем, как США и союзники по коалиции ведут борьбу с «ИГ».

«Согласно CJTF-OIR, уменьшение американского военного контингента приведет к снижению поддержки, оказываемой партнерам в Сирии, в тот момент, когда их военные нуждаются в обучении и снаряжении для борьбы с возрождением «ИГ»», — пишет генерал Гленн Файн, первый заместитель генерального инспектора.

Представители коалиции также сообщили генеральному инспектору, что вывод американских войск может привести к тому, что силы, ранее поддерживаемые США, отвернутся от Вашингтона и начнут искать «альтернативные партнерства и ресурсы», говорится в отчете.