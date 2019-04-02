Пентагон потребовал от Турции отказаться покупать С-400

США действительно приостановили поставки Турции военной продукции, связанной с истребителями пятого поколения F-35, из-за покупки Анкарой российские зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом 1 апреля заявили в Пентагоне.

При этом военное ведомство США отметило, что продолжает переговоры с турецкой стороной по F-35, однако ожидает «безусловного отказа» Анкары от российский комплексов ПВО.

«Пока не будет безусловного решения Турции отказаться от поставок С-400, поставки и деятельность, связанная с предоставлением Турции оперативного потенциала, связанного с F-35, прекращена», — приводит CNN заявление Пентагона.

Отмечается, что США приняли меры, чтобы минимализировать последствия вывода Анкары из программы создания данных самолетов.

В то же время в американском Госдепартаменте подчеркнули, что Вашингтон предупреждал Турцию о последствиях.

| 2019-04-02T00:50:47+00:00 2 апреля 2019, 08:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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