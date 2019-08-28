Пентагон подтвердил сведения об отказе кораблю ВМС США в заходе в китайский порт Циндао

Власти Китая сообщили американской стороне о том, что им затруднительно принять в порту Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) корабль ВМС США, заход которого был заранее запланирован. Об этом заявил в среду помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шривер, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

«Недавно мы получили [от китайской стороны] сообщение о том, что им затруднительно принимать [корабль], заход которого был ранее запланирован в порт [Циндао], — сказал Шривер. — Посмотрим, можно ли это будет пересмотреть, но в случае с этим конкретным кораблем, он отправится в другой порт».

В среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан не стал комментировать информацию в СМИ о том, что Пекин отказал кораблю ВМС США в заходе в Циндао.

Агентство Reuters сообщило во вторник со ссылкой на источник в Пентагоне, что власти Китая отклонили запрос американской стороны на заход военного корабля США в Циндао. По словам собеседника агентства, американский эсминец должен был войти в порт 25 августа, но Пекин заранее ответил отказом. Американские корабли, указало агентство, ранее неоднократно заходили в китайские порты: последний раз это произошло в 2017 году, при этом непосредственно в порт Циндао в 2016 году заходил ракетный эсминец ВМС США USS Benfold.(ТАСС)