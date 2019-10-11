Пентагон подтвердил дополнительное размещение военных в Саудовской Аравии

Пентагон подтвердил дополнительное размещение военнослужащих в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя пресс-службы оборонного ведомства Джонатана Хоффмана.

Согласно имеющимся данным, глава Пентагона Марк Эспер разрешил направить дополнительные военные силы США, а также две эскадрильи истребителей, одно экспедиционное авиакрыло (AEW), одну систему THAAD.

В заявлении сказано, что в королевство направят 3 тысячи дополнительных военных. Об этом Эспер сообщил власти Саудовской Аравии.