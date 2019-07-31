Пентагон ответил на России

Пентагон ответил на обвинения минобороны РФ в подготовке боевиков в Сирии и переброске их за Евфрат заявлением о борьбе с террористической организацией «Исламское государство».

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что инструкторы США в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа ведут подготовку крупного вооруженного формирования «Магавир Ас-Саура», часть из них потом перебрасывается вертолетами ВВС США за Евфрат.

«Международная коалиция из 80 стран продолжает помогать нашим партнерским силам в борьбе против ИГ*. Совместная объединенная оперативная группа – Операция «Непоколебимая решимость» работает рядом, с и через силы партнеров для разгрома ИГ* в определенных районах Ирака и Сирии и создает условия для дальнейших действий, направленных на увеличение стабильности в регионе», — сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе коалиции в ответ на просьбу прокомментировать заявление Рудского и подтвердить связи с «Магавир Ас-Саура».