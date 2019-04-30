Пентагон отправит еще 320 военных на границу с Мексикой

Пентагон объявил, что направит еще 320 военнослужащих на границу с Мексикой, говорится в заявлении ведомства, передает РИА Новости.

Отмечается, что для этого потребуется около 7,4 миллиона долларов.

Сейчас на границе США с Мексикой размещены около 3 тысяч военных.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Мексика не поможет решить проблему с незаконными иммигрантами, то США введут пошлины на автомобили или закроют границу. Также он сказал, что дает Мексике год на остановку потоков наркотиков в США, в противном случае Вашингтон введет пошлины на товары и закроет границу.