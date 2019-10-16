Пентагон отказался предоставить документы, запрошенные в рамках процедуры импичмента

Министерство обороны США во вторник отказалось предоставлять демократам из Палаты представителей Конгресса документы, которые были запрошены ими в связи с расследованием, проводимым в рамках процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, в письме, направленном Пентагоном американским законодателям, ведомство заявляет, что не может предоставить документы в установленные сроки. Ранее в Конгрессе отвели на это восемь дней. Министерство также объяснило свой отказ соображениями юридического характера, пишет Reuters.

«Министерство в настоящий момент не может выполнить ваше требование о предоставлении документов», — говорится в письме. При этом в Минобороны США подчеркнули, что ведомство «готово работать» с профильными комитетами Палаты представителей по данному вопросу.

7 октября демократы из нижней палаты Конгресса США направили повестку главе Пентагона Марку Эсперу с требованием предоставить документы, касающиеся заморозки военной помощи Украине. Как отметили законодатели, бумаги, предоставить которые нужно было к 15 октября, необходимы, чтобы «изучить последовательность событий и причины, которые стояли за решением Белого дома удержать критически важную военную помощь Украине».

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.