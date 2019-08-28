Пентагон одобрил строительство дополнительных 32 километров на границе с Мексикой

Пентагон одобрил строительство 32 километров дополнительного пограничного ограждения, дорог и освещения на границе с Мексикой, передает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.
Ранее сообщалось, что суд в Калифорнии постановил, что 2,5 миллиарда долларов из средств министерства обороны не могут быть использованы на строительство стены, как планировала администрация.
Как отмечается, строительство дополнительного барьера стало возможным благодаря тому, что «расходы по контракту ниже, чем ожидалось». В результате дополнительные 32 километра ограждения появятся в штатах Аризона и Калифорния.
Строительство заграждений и стены на границе являлось одним из основных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. В начале 2019 года ряд федеральных учреждений и ведомств оставались закрытыми на протяжении более чем месяца из-за разногласий Трампа с конгрессом по поводу финансирования пограничной безопасности.