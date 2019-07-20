Пентагон одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию

Исполняющий обязанности министра обороны США Ричард Спенсер одобрил размещение дополнительного контингента американских войск в Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США, распространенном 19 июля.

«По согласованию с Саудовской Аравией и по ее приглашению министр обороны одобрил перемещение военнослужащих США и ресурсов для развертывания в Саудовской Аравии», − сообщили в Пентагоне.

Отмечается, что перемещение сил является дополнительным сдерживающим фактором и обеспечивает способность США защищать свои силы и интересы в регионе от появляющихся угроз.

По данным Reuters , Вашингтон планирует отправить в Саудовскую Аравию 500 военнослужащих. Такое решение объясняется в том числе ухудшением отношений между США и Ираном.

Этот шаг является частью плана США по переброске тысячи военнослужащих на Ближний Восток, который в июне одобрил Пентагон.