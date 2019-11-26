Пентагон обязали опубликовать документы по удержанию военной помощи Украине

Суд столичного округа Колумбия в понедельник обязал Министерство обороны США опубликовать имеющуюся в его распоряжении документацию, связанную с приостановкой военной помощи Украине в размере около $400 млн, в том числе и полученные от административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома материалы, сообщает ТАСС.

Данные документы затребовал базирующийся в Вашингтоне Центр за честность в публичной политике (Center for Public Integrity), подав иск на основании закона о свободе информации (FOIA). Часть материалов — «по крайней мере 106 страниц» — должна быть опубликована к 12 декабря, а все остальные — к 20 декабря, говорится в решении судьи Коллин Коллар-Котелли. При этом судебный процесс по данному вопросу продолжится.

| 2019-11-25T23:32:09+00:00 26 ноября 2019, 08:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss