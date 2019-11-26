Пентагон обязали опубликовать документы по удержанию военной помощи Украине

Суд столичного округа Колумбия в понедельник обязал Министерство обороны США опубликовать имеющуюся в его распоряжении документацию, связанную с приостановкой военной помощи Украине в размере около $400 млн, в том числе и полученные от административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома материалы, сообщает ТАСС.

Данные документы затребовал базирующийся в Вашингтоне Центр за честность в публичной политике (Center for Public Integrity), подав иск на основании закона о свободе информации (FOIA). Часть материалов — «по крайней мере 106 страниц» — должна быть опубликована к 12 декабря, а все остальные — к 20 декабря, говорится в решении судьи Коллин Коллар-Котелли. При этом судебный процесс по данному вопросу продолжится.