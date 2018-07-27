Пентагон об отношениях с Турцией

Министр обороны США Джим Мэттис прокомментировал озвученные накануне президентом США Дональдом Трампом угрозы в адрес Турции. Глава Пентагона выразил уверенность, что заявления американского лидера не повлияют на сотрудничество двух стран в военной сфере, сообщает агентство «Анадолу».

«Заявления президента не повлияли на турецко-американские связи и военные операции. На данном этапе мы продолжаем тесное сотрудничество с Турцией», — сказал Мэттис.

По его словам, на военных контактах не скажется и согласованный Конгрессом текст законопроекта об оборонном бюджете США на 2019 год, предполагающий приостановку поставок Турции истребителей пятого поколения F-35.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести в отношении Турции широкомасштабные санкции, если Анкара не освободит американского пастора Крейга Бронсона, арестованного в Турции по обвинению в шпионаже и пособничестве террористическим организациям FETÖ и PKK.

«США применят широкомасштабные санкции против Турции за длительное содержание под стражей пастора Эндрю Бронсона, добропорядочного христианина, главу семейства и прекрасного человека. Этот ни в чем не повинный верующий человек должен быть незамедлительно освобожден!» — написал американский лидер в Twitter.

Вице-президент США Майк Пенс также заявил о возможности санкций в отношении Турции, являющейся членом НАТО, в связи с делом Бронсона. «В случае если Турция немедленно не освободит пастора Эндрю Бронсона и не отправит его домой, то в отношении Турции будут применены широкомасштабные санкции, которые будут сохраняться до освобождения этого невиновного верующего человека», — сказал Пенс.

Американский пастор Эндрю Крейг Бронсон, арестованный в Турции по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам Фетуллаха Гюлена и PKK, был переведен под домашний арест. Суд города Измир принял во внимание ходатайство адвоката о «состоянии здоровья» гражданина США, которому грозит до 35 лет тюремного заключения.

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