Пентагон о военном сотрудничестве с Турцией

Санкции США в отношении Турции, введенные в связи с арестом американского пастора Эндрю Крейга Брансона, не повлияют на сотрудничество Вашингтона и Анкары в военной сфере. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Министерства обороны США Роб Мэннинг, сообщает агентство «Анадолу».

«США чрезвычайно привержены военным связям с нашим союзником по НАТО — Турцией», — сказал Мэннинг.

Представитель Пентагона также затронул тему взаимодействия военных США и Турции в сирийском Мюнбиче. «Мы сохраняем приверженность продолжающимся усилиям по урегулированию, которое поможет устроить будущее Мюнбича и обеспечить безопасность его населения. Турция наш близкий союзник и мы с уважением относимся к их озабоченностям относительно безопасности. Кроме того, мы работаем вместе с Турцией над доработкой и упрощением дорожной карты по Мюнбичу», — сказал он.

Ранее Минфин США по поручению президента Дональда Трампа ввел санкции в отношении министра юстиции Турции Абдульхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Крейга Брансона, обвиняемого в Турции в шпионаже и пособничестве террористам.

20 просмотров