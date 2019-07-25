Пентагон не планирует заниматься эскортом судов в Персидском заливе

Вооруженные силы США пока не будут заниматься эскортом судов в районе Персидского залива, но сохранят военное присутствие в регионе для «сдерживания провокаций», заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает РИА Новости.

«Мы будем сопровождать наши корабли в той степени, в какой этого требует риск… Я не говорю, что (будем сопровождать) сейчас», — сказал Эспер журналистам.

Министр уточнил, что на следующей неделе планирует обсудить этот вопрос с руководством Центрального командования США (CENTCOM), в сферу ответственности которого входит Ближний Восток.