Пентагон назвал модернизацию ядерного оружия приоритетом

Модернизация средств доставки ядерных зарядов названа приоритетом номер один в бюджетной заявке Пентагона на 2020 год, опубликованной во вторник, передает РИА Новости.
«Модернизация наших систем доставки ядерных зарядов является приоритетом министерства (обороны. – Прим. ред.) номер один, и полное финансирование этих программ заложено в бюджетную заявку на 2020 финансовый год», — сказано в документе.
Согласно документу, большая часть ядерных систем была построена в 1980-е годы и ранее, их срок службы истекает в промежутке между 2025 и 2035 годами, при этом он уже был продлен для всех развернутых систем «значительно больше исходного срока».
В этой связи Пентагон запрашивает увеличение финансирования программы модернизации в 2020 году почти по всем статьям. В частности, это наземные системы стратегического сдерживания, крылатые ракеты большой дальности, стратегические подводные лодки класса «Колумбия», продление срока службы баллистических ракет Trident II, стратегические бомбардировщики B-21, истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, способные нести ядерный заряд и системы наведения ядерных бомб B61.