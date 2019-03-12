Пентагон назвал модернизацию ядерного оружия приоритетом

 Модернизация средств доставки ядерных зарядов названа приоритетом номер один в бюджетной заявке Пентагона на 2020 год, опубликованной во вторник, передает РИА Новости.
«Модернизация наших систем доставки ядерных зарядов является приоритетом министерства (обороны. – Прим. ред.) номер один, и полное финансирование этих программ заложено в бюджетную заявку на 2020 финансовый год», — сказано в документе.
Согласно документу, большая часть ядерных систем была построена в 1980-е годы и ранее, их срок службы истекает в промежутке между 2025 и 2035 годами, при этом он уже был продлен для всех развернутых систем «значительно больше исходного срока».
В этой связи Пентагон запрашивает увеличение финансирования программы модернизации в 2020 году почти по всем статьям. В частности, это наземные системы стратегического сдерживания, крылатые ракеты большой дальности, стратегические подводные лодки класса «Колумбия», продление срока службы баллистических ракет Trident II, стратегические бомбардировщики B-21, истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, способные нести ядерный заряд и системы наведения ядерных бомб B61.
| 2019-03-12T21:14:59+00:00 12 марта 2019, 23:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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