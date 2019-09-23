Пентагон извинился за угрозы участникам провалившегося штурма «Зоны 51»

Минобороны США извинилось за опубликованную в Twitter угрозу разбомбить участников планировавшегося штурма секретной военной базы в Неваде, известной как «Зона — 51».

Речь идет об опубликованном 20 сентября на одной из страниц пресс-службы Пентагона сообщении, в котором говорилось, что людям, которые попытаются прорваться на базу, не поздоровится. О желании принять участие в «штурме» ранее заявили около полутора миллиона человек, в основном молодежь, так называемые «миллениалы» – люди, рожденные в конце XX века.

«Миллениалы в случае попытки рейда на «Зону-51» сегодня увидят последним в своей жизни вот это», — гласила запись, проиллюстрированная изображением тяжелого бомбардировщика B-2 Spirit.

Это сообщение через время заменили на другое, в котором объясняется, что сотрудник пресс-службы разместил твит, «не соответствующий позиции министерства обороны».

«Этот твит был неуместен, и мы приносим извинения за эту ошибку», — цитирует новую запись издание Business Insider/

Напомним, как писал сайт kp.ru, запланированный на 20 сентября «штурм» засекреченной базы ВВС США, где, по слухам, Пентагон хранит обломки НЛО и останки инопланетян , не состоялся. Несмотря на огромное число изъявивших желание принять в нем участие, на деле в назначенный день к воротам военного объекта прибыли только 75 человек.