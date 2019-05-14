Пентагон готов отправить 120 тысяч военных для противодействовия Ирану

Как пишет газета, Шанахан представил этот план на встрече главных помощников президента США Дональда Трампа по национальной безопасности 9 мая.

Новый план был составлен под давлением «ястребов» во главе с советником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном, добавляет издание.

По данным газеты, названное в плане количество военнослужащих «шокировало» многих из тех, кто ознакомился с ним, так как приблизительно столько же американских военнослужащих участвовали во вторжении в Ирак в 2003 году.