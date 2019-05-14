Пентагон готов отправить 120 тысяч военных для противодействовия Ирану

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан представил обновленный военный план, предусматривающий отправку до 120 тысяч военнослужащих на Ближний Восток, если Иран ускорит разработку ядерного оружия или атакует американских военных, пишет газета New York Times со ссылкой на нескольких ответственных за национальную безопасность американских чиновников, знакомых с новым планом, передает РИА Новости.
Как пишет газета, Шанахан представил этот план на встрече главных помощников президента США Дональда Трампа по национальной безопасности 9 мая.
Новый план был составлен под давлением «ястребов» во главе с советником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном, добавляет издание.
По данным газеты, названное в плане количество военнослужащих «шокировало» многих из тех, кто ознакомился с ним, так как приблизительно столько же американских военнослужащих участвовали во вторжении в Ирак в 2003 году.