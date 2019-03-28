Пентагон допустил возможность применения малых ядерных зарядов не только против РФ и КНР

Министерство обороны США допускает сценарий применения вооружений с ядерным боезарядом малой мощности в отношении России, Китая и не только. Как передает ТАСС, об этом сообщил в четверг на слушаниях в подкомитете по стратегическим силам комитета Палаты представителей Конгресса по делам вооруженных сил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен.

«Самым важным элементом средств сдерживания является не то, что думаем мы, а то, что думают противники. Мы все время стараемся адекватно представить себя на месте противника, внимательно слушать, о чем он говорит, и внимательно наблюдать за его действиями. Если мы видим заявления или действия определенной направленности, что, мол, НАТО или Соединенные Штаты не решатся дать ответ на применение ядерных вооружений малой мощности, то это дает основания для тревоги. Поэтому главная роль средств сдерживания заключается в том, чтобы у противника не возникало мысли, будто подобное может произойти», — пояснил Хайтен.

Он предложил законодателям более подробно остановиться на теме случаев, в которых Пентагон считает допустимым применение вооружений с ядерными зарядами малой мощности, в закрытом режиме и в ближайшее время. «Был задан вопрос, есть ли другие цели [помимо упомянутых потенциальных противников в лице России и Китая], в отношении которых мы можем применить подобное оружие. Я отвечаю, что да, такие цели имеются. Однако я бы предпочел обсудить специфику данного вопроса на закрытом заседании [подкомитета по стратегическим силам комитета нижней палаты Конгресса]», — ответил Хайтен.