Пентагон: база Инджирлик работает в штатном режиме

Разногласия между Вашингтоном и Анкарой относительно приобретения Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 не привели к ограничению масштабов американских операций с военной базы Инджирлик. Об этом заявил во вторник на телефонном брифинге для журналистов командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан, сообщает ТАСС.

«В данный конкретный момент у меня нет совершенно никакой обеспокоенности по поводу какого бы то ни было воздействия на наши операции там, на базе Инджирлик. И, откровенно говоря, я ожидаю продолжения улаживания ситуации, понимая, что будут некоторые всеобъемлющие, более широкие политические вопросы, которыми будут заниматься на том уровне. Однако на нашем уровне, на уровне военных, мы остаемся очень близки с нашими турецкими партнерами, и я не предвижу в будущем никаких изменений в этом», — заявил Харригиан.