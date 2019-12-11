Пенсии индексируют к росту зарплат

 С 1 января наступающего года  пенсии в Азербайджане будут проиндексированы к уровню роста среднемесячной зарплаты, сообщается со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты населения Анара Керимова.

Согласно озвученным прогнозам, пенсии в будущем году  увеличатся на 13-14%.

«С 1 января пенсии увеличатся к росту среднемесячной заработной платы — примерно на 13-14%», — цитируют госчиновника СМИ, отмечая, что индексацией будут охвачены все  категории пенсионеров, а также размер минимальной пенсии. После этого минимальная пенсия достигнет 230 манатов.

Между тем, в августе текущего  года глава государства утвердил изменения в закон «О трудовых пенсиях», сообщает сайт главы государства.  Примечательно то, что согласно этим изменениям, пенсионный капитал, отмеченный в страховой части личного счета застрахованного, должен раз в год индексироваться к годовому уровню инфляции.

До этого решения, начиная с 2016 года, пенсионный капитал, наряду со страховой частью трудовой пенсии индексируется раз в год согласно уровню роста среднемесячной номинальной зарплаты. Кроме этого, изменения в законе предусматривают повышение минимальной трудовой пенсии на 25% с 1 октября 2019 года — до 200 манатов.

Здесь нелишне отметить, что правительство Азербайджана улучшило прогноз по уровню среднегодовой инфляции в текущем году. Согласно обновленным прогнозам, она составит 3,2% против первоначального прогноза на уровне 3,8%. В 2020 году ожидается дальнейшее ускорение инфляции, которая прогнозируется на уровне 4,6%.

В то же время рост среднемесячной зарплаты по итогам года ожидается на уровне 14%, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев. По его словам, в 2020 году рост среднемесячной заработной платы прогнозируется на уровне 15,5%, в 2021 году – на уровне 7,2%, в 2022 году – на уровне 5,3%, в 2023 году – на уровне 5%.

Таким образом, в 2020-2023гг среднегодовой рост средней зарплаты составит 8,25%.

 

| 2019-12-11T16:29:55+00:00 11 декабря 2019, 16:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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