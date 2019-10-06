Пенс заступился за Трампа и назвал демократов бездельниками

Вице-президент США Майкл Пенс выступил с поддержкой американского президента Дональда Трампа, которого обвиняют в давлении на украинского коллегу Владимира Зеленского, об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, демократы, которые инициировали процедуру импичмента против Трампа, просто бездельники. Он обвинил их в том, что они «пытаются бесстыдно переиграть» решение предстоящих президентских выборов в 2020 году.

Пенс отметил, что демократы уже два с половиной года пытаются проводить расследования против Трампа, но все их попытки не увенчиваются успехом.

«Спустя два года расследований нет сговора или препятствования», — подчеркнул Пенс.

| 2019-10-06T08:56:46+00:00 6 октября 2019, 09:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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