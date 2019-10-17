В Анкаре прошла встреча Эрдогана и вице-президента США

В Анкаре прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса, сообщает Агентство Анадолу.
Майка Пенса у входа в Президентский комплекс встретил вице-президент Турции Фуат Октай и сопроводил до кабинета главы государства.
Вице-президента США сопровождал спецпредставитель президента главы Белого дома по Сирии Джеймс Джеффри.
«Спасибо что приняли меня», — сказал Пенс президенту Турции.
Слова Пенса перевел Эрдогану пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Джеффри также поздоровался с турецким лидером на турецком языке и спросил как обстоят дела.
«Спасибо, как вы поживаете?», — сказал в ответ Эрдоган, на что Джеффри вновь ответил на турецком языке: «Все хорошо. Спасибо».
Встреча началась в Президентском комплексе в Анкаре в 15:40 по местному времени и длилась 1 час 40 минут.
Двусторонняя встреча прошла в закрытом для прессы режиме.
Переговоры продолжаются в расширенном формате.