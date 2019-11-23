Пенс встретился в Эрбиле с главой Иракского Курдистана

Вице-президент США Майкл Пенс в ходе необъявленного визита в Ирак посетил в субботу Эрбиль, где встретился с президентом Курдского автономного района республики Нечирваном Барзани. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Вице-президент продолжил [визит] в Эрбиле, где в аэропорту встретился с президентом Курдского [автономного] региона», — отмечается в сообщении. По данным пресс-пула Белого дома, Пенс подтвердил «серьезные связи, закаленные в огне войны, между США и курдским народом по всему региону». Барзани выразил надежду на продолжение сотрудничества.

Ранее Пенс посетил военных США, дислоцированных на расположенной к западу от Багдада военно-воздушной базе Айн эль-Асад, а также поговорил по телефону с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди. Как отметил сопровождавший вице-президента сотрудник администрации, в программе визита не было посещения Багдада по соображениям безопасности.