Пенс: США рассматривают все варианты действий в Венесуэле

США рассматривают все возможные варианты действий в Венесуэле. Об этом заявил в понедельник в беседе с журналистами в Джексонвилле (штат Флорида) вице-президент США Майкл Пенс. Его высказывания распространила пресс-служба Белого дома.

«Президент США создал коалицию более чем из 50 государств, которые признали временным президентом Хуана Гуаидо, — отметил Пенс. — Мы будем продолжать оказывать экономический и дипломатический нажим не только на Венесуэлу, но и на их покровителей на Кубе. Президент Трамп ясно дал понять, что мы рассматриваем все возможные варианты действий».

На вопрос о том, рассматривается ли возможность военного вмешательства, вице-президент заявил: «Рассматриваются все возможности. США не собираются сидеть, сложа руки, когда в Венесуэле происходит катастрофа под гнетом тирании и лишений».

| 2019-05-21T09:23:05+00:00 21 мая 2019, 10:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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