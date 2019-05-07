Пенс пригрозил санкциями всем членам Верховного суда Венесуэлы

Вице-президент США Майк Пенс предупредил о подготовке санкций США против 25 судей Верховного суда Венесуэлы, передает РИА Новости.
«Если Верховный суд не вернется к своему конституционному мандату по поддержанию законности, США примут меры, чтобы привлечь к ответственности всех 25 судей Верховного суда», — сказал Пенс, выступая на конференции в Вашингтоне.
Он обвинил суд в том, что он «подрывает собственный мандат» и стал «политическим инструментом режима», то есть венесуэльских властей.
Пенс вновь повторил, что США «рассматривают все варианты» действий против Венесуэлы.