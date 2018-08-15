Пенс посоветовал Турции «не испытывать терпение Трампа»

Вице-президент США Майк Пенс предупредил Турцию «не испытывать терпение Трампа» и призвал отпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона.

«Пастор Эндрю Брансон — невинный человек, удерживаемый в Турции. Президент и я продолжим твердо стоять на своем до тех пор, пока пастор Брансон не будет отпущен и не вернется к своей семье, друзьям и церкви в США», — написал Пенс у себя в Twitter.
В этой связи он заявил, что «Турции не следовало бы испытывать терпение президента Трампа, который намерен добиться возвращения домой в США американцев, которых несправедливо отправили в заключение в других странах».

РИА Новости

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| 2018-08-15T23:42:02+00:00 16 августа 2018, 04:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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