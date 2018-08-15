Пенс посоветовал Турции «не испытывать терпение Трампа»

«Пастор Эндрю Брансон — невинный человек, удерживаемый в Турции. Президент и я продолжим твердо стоять на своем до тех пор, пока пастор Брансон не будет отпущен и не вернется к своей семье, друзьям и церкви в США», — написал Пенс у себя в Twitter.

В этой связи он заявил, что «Турции не следовало бы испытывать терпение президента Трампа, который намерен добиться возвращения домой в США американцев, которых несправедливо отправили в заключение в других странах». РИА Новости

Вице-президент США Майк Пенс предупредил Турцию «не испытывать терпение Трампа» и призвал отпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона.